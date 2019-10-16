С начала года полицейские задержали на блокпостах более 200 злоумышленников, находившихся в розыске

К уголовной ответственности привлекаются 25 участников незаконных вооруженных формирований.

С начала года полицейские задержали на блокпостах более 200 злоумышленников, находившихся в розыске
Фото: npu.gov.ua

Полицейские из состава Объединенных сил за 9 месяцев при проверке документов задержали на блокпостах более 200 беглецов, скрывавшихся от наказания. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

"Полиция осуществляет контроль на блокпостах в рамках особых полномочий Объединенных сил. Основная цель - недопущение вывоза из района проведения ООС в мирных регионов страны оружия, пресечение наркотрафика, задержание преступников", - сказано в сообщении.

За 9 месяцев 2019 через общие объекты прошли более 63 тыс. единиц грузового транспорта, более 2,2 млн. легковых автомобилей, более 4,3 млн. граждан.

Отмечается, что для проверки транспорта полицейские используют новейшее оборудование, которое позволяет обследовать труднодоступные места. Также находить запрещенные вещи помогают кинологические группы со служебными собаками.

Задокументировано 67 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, прекращено 205 фактов незаконной перевозки наркотических веществ.

Задержано 224 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений. К уголовной ответственности привлекаются 25 участников незаконных вооруженных формирований.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, полицейские установили 16 граждан, которые числились без вести пропавшими. Найден 161 мобильный терминал и 58 транспортных средств, которые были в розыске.

Напомним, Крюковский районный суд Кременчуга приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ Владимира Кузнецова с позывным "Дементий". В течение 2014-2019 годов житель Кременчуга передавал ФСБ информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. В частности, он сливал информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах.

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