Пострадавших нет, но в трамвае повреждены два окна и двери.

В Харькове хулиганы обстреляли трамвай с пассажирами. В результате происшествия пострадавших нет, но у трамвая повреждены два окна и двери.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Сообщение о происшествии на проспекте Тракторостроителей поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 14 октября в 19:35. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. По свидетельствам очевидцев предварительно установлено, что во время движения неизвестные лица из стороны дамбы сделали несколько выстрелов по трамваю и скрылись", - говоритстя в сообщении.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.