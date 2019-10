Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года

Нобелевский комитет в 2018 году принял решение не вручать награду по литературе из-за проблем, связанных с утечкой информации о победителях, и сексуальном скандале в семье одного из членов Шведской академии. В итоге в 2019 году был присуждены сразу две награды.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019