Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года

Нобелевскую премию по литературе вручили сразу за два года

Нобелевский комитет в 2018 году принял решение не вручать награду по литературе из-за проблем, связанных с утечкой информации о победителях, и сексуальном скандале в семье одного из членов Шведской академии. В итоге в 2019 году был присуждены сразу две награды.

BREAKING NEWS:
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Ольга Токарчук отмечена премией за 2018 год с формулировкой «за нарративное воображение, энциклопедической страстью представляющие пересечение границ подобно форме жизни». Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе в 2019 году за «влиятельную работу, исследовавшую периферию и особенности человеческого опыта с лингвистической изобретательностью».

Ранее, напомним, стали известны обладатели премий в области медицины и физиологии, химии и физики.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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