В Черновицкой области на свадьбе отравилось 19 человек

В Черновицкой области произошло массовое отравление, в результате чего госпитализировано 19 человек, из них 4 ребенка. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.

«1 октября до ГосЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 человек, из них 4 ребенка, которые 29 - 30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане «Оскар» в пгт. Путила», - сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Ровенской области в г. Березно 12 человек отравились приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями. Это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.