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2019-10-02
В Черновицкой области на свадьбе отравилось 19 человек
Празднования проходили в ресторане «Оскар» в пгт. Путила.
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI
В Черновицкой области произошло массовое отравление, в результате чего госпитализировано 19 человек, из них 4 ребенка. Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС.
«1 октября до ГосЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с признаками пищевого отравления госпитализированы 19 человек, из них 4 ребенка, которые 29 - 30 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане «Оскар» в пгт. Путила», - сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним, в Ровенской области в г. Березно 12 человек отравились приобретенными в магазине райцентра кондитерскими изделиями. Это уже шестое в этом году массовое пищевое отравление в области.
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