Мини-сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом.

Мини-сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

Мини-сериал "Чернобыль", созданный в копродукции с HBO и Sky победил в трех из 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards, вручение которой состоялось 22 сентября во Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года. Кроме того, Emmy получил режиссер сериала Йохан Ренк, а также сценарист Крейг Мейзин за, соответственно лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Создатель сериала Крэйг Мэйзин посвятил награду жертвам трагической катастрофы на Чернобыльской АЭС и выразил надежду, что сериал поможет людям осознать опасность лжи.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась в мае этого года. Уже в конце месяца мини-сериал обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb) и возглавил его.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Полтавской области задержан разыскиваемый Интерполом мафиози "Самвел Донецкий"В Полтавской области задержан разыскиваемый Интерполом мафиози "Самвел Донецкий"
В Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полицииВ Ужгороде задержанный выпрыгнул из окна 4 этажа горотдела полиции
В Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-BoxВ Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-Box
Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артистAlyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист
Впервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержанияВпервые в Украине суд запретил цирку использовать животных из-за условий их содержания
Блок рекламы


Похожие новости
Alyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артистAlyona Alyona получила международную премию как наиболее многообещающий новый артист
Двое полицейских и двое гражданских получили ранения в драке на ВолыниДвое полицейских и двое гражданских получили ранения в драке на Волыни
В результате стрельбы в Техасе погибли пять человек, еще 21 - получили раненияВ результате стрельбы в Техасе погибли пять человек, еще 21 - получили ранения
Мать, оставившая двоих детей на 11 дней, получила восемь лет вместо пожизненногоМать, оставившая двоих детей на 11 дней, получила восемь лет вместо пожизненного
Американский рэпер A$AP Rocky получил условный срок в ШвецииАмериканский рэпер A$AP Rocky получил условный срок в Швеции
В Ровенской области трое подростков получили ожоги из-за брошенной в канализационный люк петардыВ Ровенской области трое подростков получили ожоги из-за брошенной в канализационный люк петарды
В ночь на понедельник двое киевлян получили травмы в драке с иностранными студентамиВ ночь на понедельник двое киевлян получили травмы в драке с иностранными студентами
19-летний житель Кривого Рога получил 3 года тюрьмы условно за сообщение о минировании19-летний житель Кривого Рога получил 3 года тюрьмы условно за сообщение о минировании
В Днепре уличный кот получил работу в историческом музееВ Днепре уличный кот получил работу в историческом музее
В возрасте 88 лет умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони МоррисонВ возрасте 88 лет умерла лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Последние новости
Подгружаем последние новости