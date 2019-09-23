Мини-сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

Мини-сериал "Чернобыль", созданный в копродукции с HBO и Sky победил в трех из 19 номинаций американской телевизионной премии Emmy Awards, вручение которой состоялось 22 сентября во Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

"Чернобыль" был признан лучшим мини-сериалом года. Кроме того, Emmy получил режиссер сериала Йохан Ренк, а также сценарист Крейг Мейзин за, соответственно лучшую режиссуру и лучший сценарий среди мини-сериалов.

Создатель сериала Крэйг Мэйзин посвятил награду жертвам трагической катастрофы на Чернобыльской АЭС и выразил надежду, что сериал поможет людям осознать опасность лжи.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась в мае этого года. Уже в конце месяца мини-сериал обошел "Игру престолов" в рейтинге сериалов крупнейшего сайта о кино Internet Movie Database (IMDb) и возглавил его.