?Банду, которая убила директора Caparol, подозревают также в убийстве начрекламы Киевского метрополитена

Полицейские в сентябре задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol и начотдела рекламы КП "Киевский метрополитен".

Об этом сообщил в фейсбуке глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Он напомнил обстоятельства резонансных преступлений, а также рассказал о проведенных правоохранителями мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

"Итак, сентябрь 2016. Вселе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании "Caparol". Убийство было явно заказным, поскольку пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия. Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но к сожалению этого не хватило", - напомнил Небитов.

Он отметил, что работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Тогда правоохранителям удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств.

"Но не было главного - подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени", - отметил глава Нацполиции области.

В январе 2019 года в Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

"Расследование показало, что убийство готовили заранее и это - не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небитов.

По его словам, анализируя собранные материалы стало ясно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством в 2016 году.

Небитов также отметил, что уже во время отработки участников банды правоохранители получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

"Сентябрь 2019. Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киивщины провели 21 обыск. Изъяты: оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание - пожизненное заключение", - добавил глава Нацполиции Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция раскрыла убийство директора "Капарол Украина" трехлетней давности. Сообщалось также, что задержанные преступники, вероятно, причастны еще к одному, более свежему заказному убийству.