В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

В перинатальный центр ее привезла скорая помощь со свалки.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка
Фото: Макс Левин

В городе Ровно 12-летняя девочка без постоянного места жительства родила доношенного мальчика.

Об этом сообщило местное издание "UA:Ривне".

"Девочка без постоянного места жительства. В мае ей исполнилось 12 лет. Ее привезла по вызову скорая помощь с нашей свалки… Привезли ее в 2:00 ночи. Родила в 7:10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3160 кг", - рассказала главврач Областного перинатального центра Виктория Еникеева.

По ее словам скорую роженице вызвали охранники свалки.

"С ней приехала мама. Они - жители Закарпатской области, проживающих в районе свалки. У нее только свидетельство о рождении, и мама имеет при себе удостоверение, она - гражданка Закарпатской области. Мы вызвали полицию, которая работала с дежурными врачами", - уточнила Еникеева.

Она также отметила, что девочка практически не говорила ни на украинском, ни на русском языке. "Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. В ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала", - добавила главврач.

В пресс-службе полиции области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 155 Уголовного кодекса (половые отношения с лицом, не достигшим 16-летия). Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, этим летом в городе Белая Церковь Киевской области в "Окно жизни" для брошенных детей впервые положили новорожденного.

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