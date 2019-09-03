Прокуратура завершила расследование по делу харьковских полицейских, избивавших пассажиров метро

Подозреваемых задержали летом прошлого года.

Прокуратура завершила расследование по делу харьковских полицейских, избивавших пассажиров метро
Фото: скриншот видео

Прокуратура Харьковской области завершила досудебное расследование в отношении патрульных полицейских, которых подозревают во взяточничестве и систематических издевательствах над пассажирами в харьковской подземке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас материалы уголовного производства предоставлены для ознакомления сторон. По делу проходят пять человек: начальник сектора патрульной полиции отдела полиции в метрополитене, его заместитель и трое сотрудников подразделения.

В июле 2018 года полицейские несли службу на станции метро "Южный вокзал". Патрульные увидели мужчину, который выходил из метро пошатываясь. Правоохранители подошли к нему и стали предъявлять претензии по поводу его состояния. Мужчина пытался объяснить, что по дороге домой выпил бутылку пива после работы. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил, и его силой затащили в комнату полиции.

Войдя внутрь, один из полицейских сбил потерпевшего с ног, из-за чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанес ему несколько ударов в голову.

Другому доставленному в полицейскую комнату задержанному полицейские нанесли удар стулом по голове, били ногами и руками по туловищу и голове. Также следствие задокументировало два эпизода получения сотрудниками полиции взяток. В первом случае речь шла о тысяче гривен, во втором — тысяче гривен и трех тысячах роSSийских рублей.

Четверым полицейским (43-летнему майору полиции, 34-летнему лейтенанту, и старшим сержантам возрастом 34 и 35 лет) инкриминируют взятку и кражу в составе организованной группы, а также превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, совершенное группой лиц и служебный подлог. Еще одному - 31-летнему старшему сержанту - превышение служебных полномочий с применением насилия, совершенное группой лиц и служебный подлог.

Подозреваемых задержали в октябре 2018 года. По данным прокуратуры, сейчас только один подозреваемый находится под стражей, другие - вышли на свободу под залог в размере от 106 до 141 тысячи гривен.

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