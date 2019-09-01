В результате стрельбы в Техасе погибли пять человек, еще 21 - получили ранения

Злоумышленник в течение нескольких часов открывал огонь по меньшей мере в четырех местах.

В результате стрельбы в Техасе погибли пять человек, еще 21 - получили ранения
Архивное фото
Фото: vesty.co.il

В результате стрельбы в Мидленде и Одессе, штат Техас, погибли по меньшей мере пять человек, еще 21, включая как минимум троих полицейских, - получил ранения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции штата.

По его словам, стрельба началась, когда сотрудник Департамента общественной безопасности попытался остановить золотую Honda (сначала сообщалось об автомобиле Toyota золотого и белого цветов).

"Когда машина остановилась, водитель застрелил офицера", — сказал начальник полиции.

Далее стрелок поехал на запад города, застрелив по дороге несколько человек. Там подозреваемый оставил свой автомобиль, украл почтовый грузовик и продолжил стрелять.

Оттуда подозреваемый поехал на восток в сторону кинотеатра Cinergy, где произошла перестрелка с полицией, в ходе которой "стрелок был смертельно ранен".

По данным правоохранителей, стрелок был один. Им оказался 30-летний мужчина. О его мотивах пока ничего неизвестно.

Напомним, это четвертая массовая стрельба в Соединенных Штатах за последний месяц. 4 августа семь человек получили ранения в результате стрельбы в одном из парков Чикаго. В этот же день стрельба произошла в американском городе Дейтон, штат Огайо. Полицейские заявили о 10 погибших и 26 пострадавших. Также 4 августа 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Несколько дней до этого в Калифорнии 19-летний парень открыл стрельбу на гастрономическом фестивале. Его жертвами стали три человека, еще 12 были ранены. Убийца застрелился.

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