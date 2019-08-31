В селе около Ровно коммунальщик погиб из-за отравления испарениями из канализации

Двух его коллег госпитализировали.

В селе около Ровно коммунальщик погиб из-за отравления испарениями из канализации
Фото: Пресс-служба СБУ

В селе Заря Ровенской области испарениями из канализации отравились трое работников коммунального предприятия, один из них - умер. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в пятницу, 30 августа.

"Трое работников местного коммунального предприятия проводили текущие работы в канализационном коллекторе. В результате отравления опасными испарениями 37-летнего мужчину спасти не удалось, а 32-летнего и 57-летнего жителей Зари госпитализировали в больницу ", - говорится в сообщении.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 272 (нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью ) Уголовного кодекса Украины.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ровенской области трое подростков получили ожоги из-за брошенной в канализационный люк петарды.

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