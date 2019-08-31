На Марше равенства в Одессе задержали троих человек

В Одессе в субботу утром во время Марша равенства за права ЛГБТ-сообщества задержали троих человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019", которая прошла сегодня в центре города, полицейские и нацгвардейцы следили за правопорядком и безопасностью всех граждан, независимо от их взглядов и убеждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксированы единичные попытки некоторых агрессивно настроенных граждан совершить провокацию и начать конфликт с участниками шествия и правоохранителями.

Столкновений между участниками и противниками акции удалось избежать, сообщили в полиции.

В отношении трех человек составлены административные протоколы за мелкое хулиганство (ст. 173 КуоАП).

Местное издание "Думская" пишет, что в акции приняли участие около 300 человек. Шествие охраняли около 500 полицейских и нацгвардейцев.