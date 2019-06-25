На Мальорке Владимира Кличко эвакуировали с яхты из-за пожара
Обошлось без пострадавших.
Владимир Кличко
Фото: Boxing.ua.
Работники прибрежной охраны Испании эвакуировали Владимира Кличко после того, как яхта, на которой он находился, загорелась.
Об этом сообщает Би-би-си.
Об инциденте с возгоранием сообщил сам Кличко в своем Twitter.
"Будьте осторожны со своими желаниями. Судьба восприняла мое желание получить "немного адреналина" несколько буквально. Ночью в воскресенье наша яхта загорелась - мою семью и друзей эвакуировали работники прибрежной охраны и пожарные. Не волнуйтесь: все мы в порядке", - написал он.
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