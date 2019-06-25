На Мальорке Владимира Кличко эвакуировали с яхты из-за пожара

Работники прибрежной охраны Испании эвакуировали Владимира Кличко после того, как яхта, на которой он находился, загорелась.

Об этом сообщает Би-би-си.

Об инциденте с возгоранием сообщил сам Кличко в своем Twitter .

"Будьте осторожны со своими желаниями. Судьба восприняла мое желание получить "немного адреналина" несколько буквально. Ночью в воскресенье наша яхта загорелась - мою семью и друзей эвакуировали работники прибрежной охраны и пожарные. Не волнуйтесь: все мы в порядке", - написал он.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin ” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song ? pic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.

Напомним, в прошлом году Владимира Кличко пригласили преподавать в университет Лиги плюща.