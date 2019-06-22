Три жителя Львовской области погибли от удара молнии на Прикарпатье

Молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций.

Три жителя Львовской области погибли от удара молнии на Прикарпатье

Трое жителей Львовской области вечером 21 июня погибли от удара молнии в селе Беньковцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Пресс-служба ГУНП в Ивано-Франковской области сообщает, что молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций.

На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы. Они госпитализированы.

Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других лиц и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Накануне сообщалось, что во Львовской области от удара молнии погибла 25-летняя женщина.

7 июня в городе Моршин во Львовской области от удара молнией погибла 55-летняя женщина.


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