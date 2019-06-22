Еще двум нападавшим на оператора на рынке "Барабашово" в Харькове объявили о подозрении

12 июня был арестован один из подозреваемых в избиении Вадима Макарюка.

Еще двум нападавшим на оператора на рынке "Барабашово" в Харькове объявили о подозрении
Рынок "Барабашово"

Следователи сообщили о подозрении еще двум лицам, причастным к нападению на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка на территории ТЦ "Барабашово".

В ходе проведения досудебного следствия полицейские установили 21 и 37-летнего мужчин, информирует пресс-служба областной полиции.

Следствие выснило, что 7 июня двое местных жителей на территории торгового центра присоединились к группе других лиц, которые препятствовали профессиональной деятельности журналиста. Они сначала угрожали оператору насилием, потом преследовали, догнав - начали толкать, а когда мужчина упал на землю - били ногами. Кроме этого, 37-летний мужчина поднял видеокамеру пострадавшего и разбил ее.

Исходя из этого, 21-летнему мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины, 37-летнему харьковчанину - по ч. 1 ст. 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) УК Украины.

Напомним, вечером 7 июля на территории ТЦ "Барабашово" произошла драка между предпринимателями, ветеранами АТО и представителями "Нацкорпуса". За медицинской помощью обратились 9 человек, телеоператора Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.

12 июня мужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арест.


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