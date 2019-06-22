Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко
Николай Тарасов взят под стражу без права внесения залога.
Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову, подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко. Тарасов взят под стражу на два месяца - до 17 августа - без права внесения залога, сообщает "пресс-служба суда.
По данным местных СМИ, вместе с Тарасовым в Одессу доставили и его родственников - родителей и брата, всех из допрашивает полиция.
Экспертиза установила, что смерть девочки наступила из-за колото-резаной раны шеи - подозреваемый рассек пострадавшей сонную артерию.
Следствие установило, что 13 июня подозреваемый увидел девочку на рынке неподалеку от своего дома. Когда она шла мимо его двора, Тарасов ее окликнул, а затем потащил в помещение. Девочка закричала и сопротивлялась, подозреваемый закрыл ей рот полиетиленовым пакетом, и она потеряла сознание. Разозленный преступник нанес школьнице несколько ударов в шею, она умерла на месте.
Тарасов сознался в совершении преступления. Ему инкриминируют похищение (ч. 2 с. 146 Уголовного кодекса Украины), изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК), умышленное убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием (пп. 2, 10 ч. 2 ст. 115 УК), надругательство над телом (ст. 297 УК).
Прокурор области Олег Жученко накануне заявил, что показания, собранные полицией, дают основания требовать для подозреваемого максимального наказания - пожизненного лишения свободы.
Девочку сегодня похоронили.
Напомним, об исчезновении Дарьи Лукьяненко стало известно 13 июня. 19 июня ее тело нашли в выгребной яме во дворе по соседству с местом жительства.
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22.06.2019 01:17