В Черкассах не выходя из комы умер избитый журналист Вадим Комаров
Журналист попал в больницу в начале мая.
В Черкассах сегодня ночью скончался журналист Вадим Комаров. Об этом сообщил глава Союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбуке.
Журналист умер, так и не выйдя из комы.
Коллеги погибшего считают единственной обоснованной версией нападения на Комарова его профессиональную деятельность.
Томиленко выразил соболезнования родственникам погибшего и призвал власти страны обратить внимание на физическую агрессию в отношении журналистов.
"Системная безнаказанность провоцирует новые атаки. НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов!" - написал Томиленко.
Напомним, на Комарова 4 мая напал неизвестный мужчина в центре Черкасс. Журналисту нанесли сильный удар по голове, он потерял сознание. Уголовное производство по факту нападения было переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
20.06.2019 08:01
20.06.2019 08:03