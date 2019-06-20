В Черкассах не выходя из комы умер избитый журналист Вадим Комаров

Журналист попал в больницу в начале мая.

В Черкассах сегодня ночью скончался журналист Вадим Комаров. Об этом сообщил глава Союза журналистов Сергей Томиленко на своей странице в Фейсбуке.

Журналист умер, так и не выйдя из комы.

Коллеги погибшего считают единственной обоснованной версией нападения на Комарова его профессиональную деятельность.

Томиленко выразил соболезнования родственникам погибшего и призвал власти страны обратить внимание на физическую агрессию в отношении журналистов.

"Системная безнаказанность провоцирует новые атаки. НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов!" - написал Томиленко.

Напомним, на Комарова 4 мая напал неизвестный мужчина в центре Черкасс. Журналисту нанесли сильный удар по голове, он потерял сознание. Уголовное производство по факту нападения было переквалифицировано со статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение" на статью "Покушение на умышленное убийство".