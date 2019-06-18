Полиция завела дело по факту отравления 17 человек в кафе в Каменке-Бугской

Пострадавшие начали обращаться в больницу еще 15 июня.

Полиция завела дело по факту отравления 17 человек в кафе в Каменке-Бугской

Полиция Львовщины открыла уголовное производство по факту массового отравления посетителей кафе "Озон" в Каменке-Бугской. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

За последние трое суток в больницу обратились 17 человек, которые побывали в одном и том же кафе. Пострадавшим от 14 до 45 лет, у них предварительно диагностирована пищевая токсикоинфекция. Среди пострадавших - четверо детей, состояние больных оценивается как средней тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм.

Напомним, на прошлой неделе во Львове после посещения ресторана "Червона рута" пострадали 55 человек. Проверка выявила, что ресторан работал без разрешения.


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