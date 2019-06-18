11 человек погибли в китайской провинции Сычуань вследствие землетрясения

После основного удара в регионе зафиксировали более 60 повторных толчков.

11 человек погибли в китайской провинции Сычуань вследствие землетрясения
Фото: panama.ru

В юго-западной китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Толчок привел к разрушениям, вследствие которых погибли 11 человек, еще 122 жителя получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Первый толчок произошел около 8 утра по местному времени, затем последовали "афтершоки" - повторные толчки магнитудой около 2 баллов. Сообщается о более чем 60 афтершоках.

В результате землетрясения полностью или частично разрушено значительное число домов, серьезно пострадали дороги и линии электроснабжения, связи.

В пострадавшие районы центральными и местными властями доставляются палатки, медикаменты, продукты питания, питьевая вода. Для поиска, возможно, остающихся под завалами людей и устранения последствий землетрясения привлечены отряды спасателей и медиков Сычуани и некоторых других провинций страны, а также около 600 военнослужащих.

Напомним, самое разрушительное землетрясение магнитудой 8 произошло в Сычуани в 2008 году, тогда погибли или пропали без вести, по официальным данным, более 87 тыс. человек. В 2017 году в результате землетрясения в этом регионе обрушилась школа, тогда погибли 19 человек, пострадали более 250.


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