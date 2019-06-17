На западе Украины из-за непогоды без света остались 105 населенных пунктов
Шквалы обрушились также на Луганскую область
На западе Украины во Львовской и Закарпатской областях из-за непогоды без света остались 105 населенных пунктов.
Об этом говорится в сводке ГосЧС за 16 июня.
"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 105 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Львовская - 67 н.п., Закарпатская - 38 н.п", - сообщили спасатели.
Также непогода обрушилась на Луганскую область. 16 июня в городе Сватово шквальный ветер повредил крышу в одной из местных школ и в 14 жилых домах.
Ночью из-за ветра и дождя были обесточены два населенных пункта.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье ураган обрушился на территорию Польши. Ветер ломал деревья, вырывал крыши в домах.
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16.06.2019 22:08