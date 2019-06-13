На Лысой горе в Киеве обнаружили тайник с арсеналом оружия и взрывчатки

Обнаружено два пакета боеприпасов, среди них 5 тротиловых шашек, 8 капсюль-детонаторов и 16 патронов 9 калибра.

В Голосеевском районе Киева , на Лысой горе правоохранители обнаружили тайник, в котором хранился арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Киева .

"Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе. Схрон обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во время обследования территории", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В ходе обследования, из тайника изъяли 53 предмета: противопехотную мину, 5 тротиловых шашек разного веса, 100 г пластида, 2 взрывателя, 10 запалов к различным гранатам, 8 корпусов гранат, 16 патронов 9 калибра, 2 электродетонатора и 8 капсюль-детонаторов.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания причастных к этому преступлению лиц.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в киевской квартире 33-летнего местного жителя обнаружили арсенал оружия и наркопроизводство.

Кроме наркотиков (каннабис, метамфетамин и фенилнинтропропен) полицейские изъяли арсенал оружия: корпус гранаты Ф-1 с запалом, около 300 патронов различного калибра, автомат Калашникова АКС-74, винтовки системы Мосина.