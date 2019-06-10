В Роси не выявлено концентрации опасных веществ, - Винницкая ОГА

Информация о попадании в воду опасного "Нурал В" не подтвердилась.

В Роси не выявлено концентрации опасных веществ, - Винницкая ОГА
Андрей Гижко
Фото: vin.gov.ua

Среди препаратов, которые попали в реку Рось вследствие ДТП в Винницкой области, инсектицидов не было. Об этом в сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко, сообщила пресс-служба администрации.

"По состоянию на 8 часов утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - объясняет Гижко.

Информация о разливе инсектицида "Нурал-В" не подтвердилась.

"Что касается препаратов, попавших в воду, то превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку. Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой", - сказал Гижко.

В ОГА заявили, что в водоемах не зафиксирована гибель местной фауны.

Напомним, вчера утром в Винницкой области попал в ДТП и загорелся микроавтобус, перевозивший химикаты. Сообщалось о том, что сельскохозяйственные пестициды и стимуляторы роста попали из пруда в Рось и могут достичь Белой Церкви и Умани, в этих городах приостановлено водоснабжение.


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