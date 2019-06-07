Под Киевом при взрыве баллона с газом пострадал 3-летний ребенок
Баллон с газом взорвался в автомобиле.
В селе Кожанка под Киевом из-за взрыва газового баллона пострадал 3-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
По данным правоохранителей, мужчина возвращался домой и перевозил в автомобиле 30-литровый газовый баллон, который взял для собственных нужд. Когда мужчина припарковался у собственного дома, емкость взорвалась.
При взрыве серьезно пострадал ребенок - 3-летний мальчик, у него зафиксированы ожоги 40% тела. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.
Водитель Hyundai получил ожоги рук.
Автомобиль также серьезно пострадал и вряд ли подлежит восстановлению.
На данный момент следствие устанавливает все детали происшествия.
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07.06.2019 16:25