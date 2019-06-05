Суд приговорил полицейского на три года тюрьмы за нападение на 12-летнюю девочку в Киеве

Он с разбоем забрал у нее мобильный телефон, который стоит около двух тысяч гривен.

Соломенский районный суд Киева вынес приговор на три года заключения полицейскому за разбойное нападение на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований.

"По результатам предварительного расследования, проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве , Соломенский районный суд Киева вынес приговор относительно разбойного нападения на 12-летнюю девочку, совершенного двумя лицами. Известно, что один из нападавших - сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве ", - сказано в сообщении.

Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187(разбой) УК. Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции в течение трех лет.

Напомним, 20 декабря 2018 около 18:00 в Киеве в сквере «Героев Севастополя» возле лицея «Престиж» полицейский остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак.

Угрожая насилием и применением ножа, полицейский заставил девочку отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, осужденный толкнул ее, после чего ребенок пал. Прижав нож к лицу девочки осужденный забрал мобильный телефон, стоимость которого составляет около двух тысяч гривен. Во время совершения преступления правоохранитель был пьяным.

Это не первый случай нападеня полицейскими на детей.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев , однако медикам не удалось его спасти. В ребенка стреляли патрульные полицейские, которые праздновали в тот вечер выпускной своих детей.