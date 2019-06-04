Второй полицейский, подозреваемый в убийстве ребенка, арестован на 60 суток

Петровец якобы не стрелял, но может быть причастным к пропаже оружия.

Фото: Татьяна Безрук

Судья Голосеевского районного суда Киева Наталья Чередниченко постановила взять под стражу второго полицейского - Владимира Петровца, подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Прокурор Владислав Воляна заявил, что Петровец не препятствовал расследованию, но и не способствовал ему.

"Подозреваемый Петровец отказался от обследования на состояние опьянения. Считаем, что если мера пресечения будет не "содержание под стражей", подозреваемый будет скрываться от расследования, влиять на свидетелей. На время досудебного расследования следует применить меру пресечения - арест на 60 суток без альтернативы внесения залога", - сказал прокурор.

Адвокат Петровца Александр Козацкий сослался на показания свидетеля, который на следственном эксперименте заявил, что Петровец не стрелял.

"Когда один человек погиб от одной пули, виновными не могут быть два человека. Я хочу приобщить подтверждения, что на момент совершения преступления на месте были и другие лица. Ни одного доказательства, что Петровец совершил преступление, нет", - сказал Козацкий.

Адвокат семьи потерпевших Александр Щербина поддержал аресте Петровца, мотивировав свою позицию тем, что стрельба происходила именно на территории его дома.

"Перед тем, как пропало оружие, проходили обыски помещения. По показаниям свидетелей оружие оставалось в доме Петровца, но при обыске его не нашли. Я считаю, что этот человек является общественно опасным. Он отказался от снятия следов с рук", - сказал Щербина.

Сам Петровец заявил, что не стрелял.

Ранее сегодня суд арестовал на два месяца второго полицейского, Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве Тлявова.


Татьяна Безрук, LB.ua


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