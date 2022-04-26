Катя Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова об усыновлении ребенка

Юрий Горбунов недавно намекнул на то, что в будущем он вместе с супругой Катей Осадчей могут взять приемного ребенка – мальчика или девочку, которые потеряли родителей во время войны. Телеведущая впервые прокомментировала заявление мужа и отметила, что к разговором об усыновлении они вернутся после окончания войны.

“Мы с Юрой вернемся к этой теме“: Катя Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова об усыновлении ребенка

По словам Осадчей, усыновление — это более ответственнее, чем рождение ребенка, и к этому нужно подготовиться, в том числе работать с психологом, погружаться в эту тему, общаться с родителями, уже имеющими такой опыт.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома", – рассказала телеведущая.

“Мы с Юрой вернемся к этой теме“: Катя Осадчая впервые прокомментировала заявление Горбунова об усыновлении ребенка

Катя Осадчая в военное время помогает украинцам искать своих пропавших родных и близких. Она запустила проект в Telegram "Знайти своїх". Люди со всей Украины оставляют заявки по поиску своих родных, а команда проекта помогает этих людей разыскать, в том числе речь идет и о насильственно вывезенных в РоSSийскую Федерацию гражданах, и о детях, осиротевших в результате войны.

"Таких детей, к сожалению, будет очень много после войны. Сейчас трудно назвать цифры, думаю, почти невозможно посчитать, сколько детей остались сиротами. На период войны детей нельзя усыновлять — это очень длинная процедура и в ней задействовано большое количество служб, но можно взять ребенка на временную опеку", - отметила Осадчая.

Ранее Юрий Горбунов назвал главное оружие Украины на войне, и почему РоSSии не победить.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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