Расходиться можно мирно: Дантес сделал новое заявление о разводе с Дорофеевой

В марте украинские исполнители Владимир Дантес и Надя Дорофеева сообщили о разводе спустя 7 лет брака. Певец, который до этого не озвучивал точную причину их расставания, решил немного рассекретить подробности их отношений. Он признался, что с Надей они перестали "сплачиваться" еще до начала войны в Украине, информирует Апостроф .

Такой ответ артист дал ведущему, когда тот спросил о причине их развода. "Мы перестали "сплачиваться" еще до начала полномасштабной войны, просто об этом позже рассказали. Подумали, будто никто так не обратит на это внимания, как бы это было в мирные времена. Знаете, сейчас то время, когда можно начинать новую жизнь. И расходиться можно мирно, оставаясь при этом друзьями", - сказал Дантес в "Сніданку з 1+1".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир убежден, что если в отношениях двоих людей есть проблемы и они задумываются и расставании, то не нужно ждать подходящего момента. Он объяснил такую позицию тем, что "в мирное время разрыв с любимым человеком тяжелее переживать":

"Мне кажется, что в мирное время труднее переживать, чем сейчас. В мирное время ты ходишь и что-то себе там придумываешь. Мы же вообще расстались нормально, мы просто во время войны это решили сказать. У нас нет такого, чтобы мы сидели там и просто возмущенные плакали, потому что: "Ой, как я без нее" или "А как же я без него". Сейчас такого нет, все нормально. Сейчас переживать это, мне кажется, лучше. Если вы хотите развестись - делайте сейчас это".

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Кроме того, Дантес ранее в своих интервью заявлял, что с экс-возлюбленной Надей ему удалось сохранить хорошие дружеские отношения, даже несмотря на развод.

"Мы поддерживаем друг друга, мы не расстаемся плохо. Разводиться надо так, чтобы не испортить вашу общую историю. Тогда вы сможете и дальше общаться друг с другом, уважать друг друга, просто оставаться друзьями. Да, когда нам 18-20 лет, мы говорим себе: "Нельзя общаться с бывшими". Но если ты с человеком прожил 10 лет, первое время у тебя нет никого ближе него", - говорил исполнитель.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, фанаты Дорофеевой подозревают, что Надя ушла к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину. Такой вывод они сделали, когда Кацурин выложил пост о разводе с женой. Публикация появилась на следующий день после того, как Надя и Вова объявили о расставании. Позже появилось фото пары, которое, как уточнялось, было сделано во время их поездки в Барселону.