На территории "Украгаздобычи" в Харьковской области произошел пожар

Было привлечено 6 пожарных машин, автомобиль порошкового тушения и 22 человека личного состава.

В Харьковской области в поселке Андреевка, на ул. Первомайская, 143 в Шебелинском отделении на предприятии по переработке газового конденсата и нефти "Укргаздобыча" произошел пожар. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар случился из-за разлива присадок дизельного топлива, выброс которого произошел в результате нарушения норм работы в установке технологического смешивания топливных присадок.

Фото: kh.dsns.gov.ua

В 10:47 на место пожара прибыло отделение спасателей. В 10:55 пожарные обнаружили испарения, а позже возгорание в люке емкости Е-26, после чего руководитель тушения пожара вызвал второе отделение пожарной части.

Фото: kh.dsns.gov.ua

"Одновременно с вызовом дополнительных сил были включены системы пенного пожаротушения технологической установки и ближайшей насосной станции. На охлаждение технологических установок пожарные подали 7 водяных стволов, а на тушение разлитой горючей жидкости - огнетушащий порошок", - говорится в сообщении.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Для ликвидации пожара привлекли 6 пожарных машин, автомобиль порошкового тушения и 22 человека личного состава. Им помогали 5 волонтеров местной пожарной охраны.

Фото: kh.dsns.gov.ua

Отмечается, что в 11:42 пожар был локализирован, а в 12:12 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту пожара.

Напомним, 29 мая в Киеве на территории судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском" возник пожар. Горел трюм в пришвартованном корабле на площади 100 кв. м. Возгорание произошло во время сварочных работ.

На тушение огня направили 20 спасателей на четырех автомобилях. Погибших и пострадавших нет.