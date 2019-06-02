Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)

Сильный ветер сорвал крышу со сцены во время концерта.

Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек (обновлено)
Фото: скриншот с видео

В Днепропетровской области в результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя обрушилась крыша сцены этно-рок-фестиваля Украины Kozak FEST, из-за чего один человек погиб, двое пострадали. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно информации ГосЧС, погиб мужчина 1971 г.р. Еще два человека получили травмы. У женщины 1967 г.р. - перелом ноги, ее госпитализировали, у мужчины 1978 г.р. - перелом ступни.

Спасатели вытащили из-под завала 135 человек и 53 легковых автомобиля. Все мероприятия, запланированные на воскресенье, 2 июня, отменили.

"Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше всего", - говорится на странице фестиваля в Фейсбук.

На месте происшествия работал полк патрульной службы полиции "Днепр 1" и спасатели ГосЧС.

Музыкант Дмитрий Шуров, который должен был выступить на фестивале, опубликовал видео, на котором видно, как ветер поднимает крышу сцены.

"Тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя. Творится хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми", - написал Шуров.

Фестиваль проходил с 31 мая в урочище Княжеские Байраки.


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