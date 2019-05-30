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Вышел трейлер к экранизации бестселлера "Щегол" В прокат фильм выйдет 26 сентября. Дистрибьюторы фильма "Щегол" по одноименному роману-бестселлеру Донны Тартт обнародовали трейлер. Режиссером экранизации выступил Джон Краули, главные роли исполнили Энсел Элгорт и Николь Кидман. Главный герой – молодой парень, переживающий гибель матери вследствие теракта в музее Метрополитан в Нью-Йорке и чья жизнь цепляется за картину "Щегол" из коллекции музея. В прокат фильм выйдет 26 сентября 2019 года.

LB.ua

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