Вышел трейлер к экранизации бестселлера "Щегол"

В прокат фильм выйдет 26 сентября.

Дистрибьюторы фильма "Щегол" по одноименному роману-бестселлеру Донны Тартт обнародовали трейлер.

Режиссером экранизации выступил Джон Краули, главные роли исполнили Энсел Элгорт и Николь Кидман.

Главный герой – молодой парень, переживающий гибель матери вследствие теракта в музее Метрополитан в Нью-Йорке и чья жизнь цепляется за картину "Щегол" из коллекции музея.

В прокат фильм выйдет 26 сентября 2019 года.


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