Пограничники обнаружили двух мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в Украину

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили в прицепе грузовика двух нелегалов, которые ехали во Францию, но случайно попали в Украину. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сегодня, 29 мая в пункт пропуска «Дьяково» прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации, за рулем которого находился гражданин Сербии.

Во время проверки, пограничники заметили поврежденный тент прицепа и решили проверить его более детально. При проверке они обнаружили, что между грузом скрывается двое неизвестных мужчины азиатской внешности.

Нелегалы признались, что являются гражданами Бангладеш. При допросе они были удивлены и растеряны, позже они сознались, что с территории Сербии пытались попасть во Францию.

На данный момент пограничники выясняют все обстоятельства правонарушения, а после привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы, иностранцев передадут румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в апреле 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали во Львовской области канал нелегальной миграции в европейские страны.