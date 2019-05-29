Украинские правоохранители совместно с Францией и Польшей блокировали канал контрабанды наркотиков

На протяжении года контрабандисты отправили в Украину 150 тыс. таблеток на сумму 40 млн гривен.

Украинские правоохранители совместно с Францией и Польшей блокировали канал контрабанды наркотиков
Скриншот из видео
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины, Национальная жандармерия Французской Республики, Центральное бюро расследований полиции Польши под эгидой Европола и Евроюста прекратили работу международной группировки, которая занималась контрабандой наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В состав группировки входило 11 человек. Из Франции через Польшу подозреваемые транспортировали в Украину лекарство "Субутекс", содержащее наркотик бупренорфин.

По информации правоохранителей, на протяжении года контрабандисты отправили в Украину 150 тыс. таблеток, по ценам "черного рынка" - на сумму 40 млн гривен.

Доходи от продажи веществ, позволили ключевым фигурантам дела купить автомобили престижных марок, а также квартиры в лучших районах городов проживания подозреваемых и другое ценное имущество.

Спецоперация по пресечению деятельности наркогруппировки началась в Украине с задержания оперативниками СБУ в пограничном пункте "Рава-Русская" соучастника с 7 тыс. таблеток наркосодержащего препарата.

В этот же день Национальная жандармерия Франции задержала в Марселе пятерых граждан за поиск, приобретение и сбыт украинским фигурантам таблеток "Субутекс".

Центральное бюро расследований полиции Польши задержало на своей территории трех граждан Украины, которые создали и удерживали "перевалочную базу", где подозреваемые меняли транспорт и маршруты доставки наркотических веществ в упаковках товаров широкого потребления.

У фигурантов дела провели обыск и изъяли оружие, а также часть таблеток из предыдущих контрабандных поставок.

На территории Украины правоохранители задержали организатора и двух соучастников группировки. Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров)и 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Предполагается экстрадиция в Украину других участников группировки.

Напомним, в середине мая 2019 года украинские пограничники и сотрудники СБУ обезвредили преступную группу, которая занималась контрабандой героина из РоSSии в Украину и сбытом наркотиков в Одессе.

12 мая в пункте пропуска «Пески» на границе с РФ в Харьковской области задержали курьера, который пытался переместить в Украину примерно 600 граммов героина. 15 мая в Одессе пограничное спецподразделение «Дозор» задержало заказчика, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также распространителя героина.


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