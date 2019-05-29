Родителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключение

Девочку год назад со скандалом вернули биологическим родителям из приемной семьи.

Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомирской области родители убили и сожгли свою пятилетнюю дочь. Обоим преступникам грозит пожизненное заключение, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"41-летняя женщина, мать пятерых детей (в отношении двух старших она лишена родительских прав) и мужчина 50 лет, безработные, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. 28 мая 2019 года обоим сообщено о подозрении в совершении преступления по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины", - сказано в сообщении.

Фото: zt.npu.gov.ua

28 мая из-за убийства девочки было созвано внеочередное исполком Житомирского горсовета, поскольку в прошлом году суд вернул ребенка биологическим родителям, забрав из приемной семьи.

Согласно сообщению, девочка погибла несколько дней назад в ходе семейного конфликта. Смертельные травмы ей нанес отец, после чего родители сожгли тело девочки, а останки выбросили в реку.

Члены исполкома единогласно проголосовали за направление обращений в Генпрокуратуру, коллегию судей и Житомирскую ОГА для реагирования на действия активистов, которые добились изъятия ребенка из детдома семейного типа.

Напомним, скандал с участием погибшей разгорелся еще в 2017 году. Тогда общественные активисты выяснили, что один из детей в приемной семье фотографировал трехлетнюю девочку в обнаженном виде, а женщина-опекун публиковала эти фото в социальных сетях. Биологические родители девочки через суд добились возвращения ее в семью, односельчане и представители сельсовета характеризовали семью положительно.


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