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2019-05-27
В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ
Их дом подожгли.
Фото: dzerkalo.media
В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая произошло убийство.
По неподтвержденной информации, у известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жены обнаружили огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.
"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.
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