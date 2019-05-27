В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ

Их дом подожгли.

В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ
Фото: dzerkalo.media

В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая произошло убийство.

По неподтвержденной информации, у известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жены обнаружили огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.

"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.


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