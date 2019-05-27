В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ

В городе Коломыя Ивано-Франковской области вечером 27 мая произошло убийство.

По неподтвержденной информации, у известного мецената и адвоката Михаила Петрива и его жены обнаружили огнестрельные ранения, а их дом подожгли. Сообщение к пожарным поступило в 19:50, сообщает местное издание dzerkalo.media.

"Их детей во время трагедии дома не было. Сейчас на месте работают криминалисты", - говорится в сообщении.