Одесский лагерь "Виктория" впервые после пожара примет детей
Судебный процесс по делу о гибели трех девочек еще не завершен.
В августе 2019 года печально известный одесский детский лагерь «Виктория» примет сотню маленьких одесситов. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, пишет "Думская".
Сейчас в «Виктории» проводятся ремонтные работы, после чего контролирующие структуры проведут ряд проверок и дадут свое заключение.
«Отдых почти сотни детей льготных категорий запланирован с 8 по 29 августа, и необходимое количество заявок уже есть», — отметила Елена Буйневич.
Речь идет о заселении детей в каменные корпуса «Виктории». На их косметический ремонт муниципалитет потратил 1,5 миллиона гривен. Деревянные домики остаются под арестом.
Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе погибли три девочки. Воспитательница, ответственная за пожарную безопасность, признала свою вину и получила условный срок с запретом занимать подобные должности. Продолжается суд над бывшим директором лагеря Петросом Саркисяном.
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Общество
27.05.2019 16:47