Пятеро украинцев с задержанного в Египте танкера в понедельник вернутся в Одессу
Судно задержали вооруженные силы Египта в декабре прошлого года.
В понедельник в Одессе будут встречать пятерых моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark, сообщило агентство "РБК-Украина" со ссылкой на фонд помощи морякам "Ассоль".
Пятеро украинцев прибудут в Одесский аэропорт.
Танкер Sea Shark задержали вооруженные силы Египта в декабре прошлого года. Судно удерживали в районе Айн-Сохна.
"Поздно вечером 25 мая поступила информация, что часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и отправляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возврата домой", — рассказали в фонде.
Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев. Также на борту танкера находятся граждане Индии, Филиппин, Шри-Ланки и Азербайджана.
По словам членов экипажа, танкер Sea Shark был задержан Военно-морским флотом Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года.
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