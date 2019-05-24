На Закарпатье в подтопленном селе утонул ребенок

В западных областях в результате дождей остаются подтопленными около 400 домохозяйств в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Спасатели ГосЧС продолжают восстановительные работы в пострадавших районах, сообщает пресс-служба ведомства.

В пгт Воловец (Закарпатская область) сообщается о гибели 10-летнего мальчика, который из неосторожности упал в воду и исчез. По состоянию на сегодняшнее утро тело ребенка не найдено, поиски продолжаются.

По состоянию на утро 24 мая подтоплены 151 домохозяйств в 15 населенных пунктах Прикарпатья и более 240 домохозяйств на Закарпатье. Через подтопленные участки дорог спасатели перевезли 586 человек, к оказанию помощи привлечены более 120 сотрудников ГосЧС, более 50 единиц техники и десятки мотопомп.

В Закарпатской области кроме домов подтоплены 1835 га сельхозугодий и 170 га пастбищ, вода разрушила 15 мостовых переходов, один мост и 930 метров береговых укреплений. В Иршавском и Виноградовском районах зафиксирован перелив воды через автодороги протяженностью 250 и 150 метров.

Напомним, накануне спасатели ГосЧС начали авианадзор над регионом.