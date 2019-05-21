Джордж Мартин прокоментировал финал сериала "Игры престолов"

Также он сообщил, что работает еще над пятью шоу HBO.

После завершения последнего сезона популярного телесериала "Игра престолов", автор серии романов, которые легли в основу сериала, Джордж Мартин прокомментировал его концовку. Об этом Мартин написал в своем блоге.

Писатель подчеркнул, что ему самому не верится, что все уже закончилось. Также Мартин выразил благодарность всем, кто участвовал в создании телесериала.

Сейчас он работает над заключительными романами этой серии, а также участвует в ряде других тематических проектов, основанных как на его материалах, так и на материалах, созданных другими. В планах есть и короткометражные фильмы.

Мартин подчеркнул, что у него еще много работы, поскольку как у продюсера, у него есть еще пять шоу в разработке на HBO.

Касательно последнего сезона "Игры престолов" он написал: "Как все это закончится? Я слышу задающих вопрос людей. Такой же конец как в телешоу? Или другой? Что ж… Да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да".

Писатель считает, что судить о том, какая из версий концовки будет "реальной", сможет каждый зритель и читатель, основываясь на своих вкусах.

Напомним, поклонники сериала "Игра престолов" создали петицию и просят телеканал HBO переснять финальный сезон.

Автор петиции требует заменить сценаристов Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса, которые "доказали, что при отсутствии книжных источников абсолютно неспособны к написанию хороших сценариев". За неделю петиция собрала более 350 тыс. голосов.