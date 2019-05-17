На Таймс Сквер в Нью-Йорке показывают видеоинсталляцию украинского художника

Олег Пашковский участвует в проекте современного искусства Decode Experiential.

В рамках проекта современного искусства Decode Experiential на экране главной площади Нью-Йорка Times Square демонстрируется видеоинсталляция украинского художника Олега Пашковского. Показ продлится до конца мая, сообщает "Укринформ".

"Я использую математические функции для управления пикселями на экране. Благодаря им они движутся, образуют узоры, изображения и анимацию", - рассказал Пашковский в комментарии журналистам.

Он пояснил, что скетч, который демонстрируется на экране главной площади Нью-Йорка, был сделан с помощью программного кода и математической формулы. По словам Пашковского, на создание именно этой формы и написания программного кода потратил всего 20 минут, однако им предшествовали три месяца исследования и работы над другим проектом, который вдохновил на ее создание.

"Достаточно просто сделать такое произведение, если ты понимаешь, что именно ты хочешь создать", - пояснил он.

На экране Times Square демонстрируется только фрагмент видео, хотя код, который создает визуальный ряд, может воспроизводиться и в режиме реального времени, например, в браузере компьютера, а также реагировать на музыку. Именно этим произведение отличается от классической анимации, где все заранее просчитано и не меняется.

Ранее Пашковский уже создал в сотрудничестве с Джонатаном Маккаби и Андерсоном Кригиром проект "Морфогенезис" в однм из новых зданий в Стэнфордском университете.

Проект Decode Experiential был создан нью-йоркском художницы Джесс Конатсер с креативного агентства As We Are и Дафне Жуаннето с интерактивной галереи Lightbox с целью переосмысления взаимодействия с пространством на основе непосредственного опыта.


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