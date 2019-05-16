В СИЗО Симферополя после избиения умер заключенный
Инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только 15 мая.
Заключенный скончался после избиения сокамерником в СИЗО-1 Симферополя. Инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только 15 мая.
О факте происшествия сообщила пресс-служба крымского управления Следкома РоSSии, передает Крым.Реалии.
«По данным предварительного следствия, в конце апреля в вечернее время пострадавший, находясь в помещении камеры ФКУ СИЗО-1 УФСИН РоSSии по Республике Крым и Севастополю, в ходе конфликта с сокамерником получил многочисленные травмы, в том числе в область головы. После чего пострадавший был доставлен в симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, где скончался в результате полученных травм», - сообщили в ведомстве.
Уголовное дело возбудил следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РоSSии - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть потерпевшего.
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