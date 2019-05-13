На столичной станции метро "Вокзальная" полиция задержала мужчину с гранатами

Мужчина заметно нервничал, находясь в вестибюле метро.

На столичной станции метро "Вокзальная" полиция задержала мужчину с гранатами
Фото: npu.gov.ua

В Киеве полиция задержала мужчину с гранатами на станции метро "Вокзальная". Об этом говорится в с пресс-службе полиции Киева.

В вестибюле станции метро "Вокзальная" правоохранители обратили внимание на подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Пригласив его в комнату полиции для осмотра, она обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

Отмечается, что боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным оказался 21-летний уроженец Черкасской области, который ранее не имел проблем с законом.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 7 мая в городе Марганец Днепропетровской области возле здания магазина взорвалась граната, в результате один человек погиб, еще пятеро ранены.

Также, по уточненным данным, в результате взрыва травмы получили пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-ти и 65-ти лет. В полиции уточнили, что погибший - ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения.


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