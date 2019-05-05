В Ровенской области обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны
Бомба была обнаружена накануне вблизи села Люхча Сарненского района.
Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Сарненском районе Ровенской области.
Об этом информирует пресс-центр областного управления ГосЧС.
"5 мая в 13:00 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГосЧС Украины в Ровенской области была уничтожена одна авиационная бомба ФАБ-250 времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Бомба была обнаружена накануне вблизи села Люхча Сарненского района.
В ходе обследования прилегающей территории дополнительные боеприпасы спасатели не обнаружили.
Ранее сообщалось, что в Ла-Манше взорвали рекордное количество боеприпасов времен Второй мировой войны.
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05.05.2019 20:59