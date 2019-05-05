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В Ровенской области обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны Бомба была обнаружена накануне вблизи села Люхча Сарненского района. Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Сарненском районе Ровенской области. Об этом информирует пресс-центр областного управления ГосЧС. Фото: пресс-центр ГУ ГосЧС в Ровенской области Фото: пресс-центр ГУ ГосЧС в Ровенской области "5 мая в 13:00 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГосЧС Украины в Ровенской области была уничтожена одна авиационная бомба ФАБ-250 времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении. Бомба была обнаружена накануне вблизи села Люхча Сарненского района. Фото: пресс-центр ГУ ГосЧС в Ровенской области Фото: пресс-центр ГУ ГосЧС в Ровенской области В ходе обследования прилегающей территории дополнительные боеприпасы спасатели не обнаружили. Ранее сообщалось, что в Ла-Манше взорвали рекордное количество боеприпасов времен Второй мировой войны.

LB.ua

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