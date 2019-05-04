Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Брайана Хикерсона арестовала полиция.
Хайден и Брайан в ночь на 2 мая отдыхали в одном из баров Голливуда, уточняет издание.
В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, в результате которого звезда "Нэшвилла" была вынуждена вызвать полицию.
Прибывшие на место происшествия полисмены зафиксировали следы ударов на теле у актрисы и арестовали Хиккерсона по подозрению в бытовом насилии.
Хинкерсон был освобожден на следующий день под залог в 50 тыс. долл.
Панеттьери ситуацию не комментирует.
Отметим, что четырехлетняя дочь Панеттьери и Кличко Кайя Евдокия живет в Украине с отцом.
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04.05.2019 18:58