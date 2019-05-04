У стройплощадки в Протасовом Яру снова произошла потасовка
Активисты протестуют против вырубки деревьев под строительство.
В Киеве возле строительной площадки на улице Протасов Яр произошла потасовка между активистами и представителями застройщика. Об этом с места события сообщил корреспондент LB.ua.
"Активисты пришли протестовать против застройки зеленой зоны напротив клиники Амосова. У ограждения их встретили молодые люди спортивной внешности в одинаковой форме с шевронами "f13" и люди в полицейской форме без нагрудных знаков полиции", - рассказал корреспондент.
Между активистами и представителями застройщика состоялась потасовка.
Напомним, 1 мая на Протасовом Яру и улице Амосова происходили стычки киевлян с "титушками "днепровской компании ООО "Дайтона групп", которая пытается вырезать 4 га зеленых насаждений для строительства в зеленой зоне трех небоскребов. Вечером 2 мая столкновения между активистами и представителями застройщика повторились.
3 мая КГГА рекомендовала застройщику приостановить работы в Протасовом Яру.
Первые конфликты в парке "Протасов Яр" из-за вырубки деревьев под застройку произошли в августе 2018-го.
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04.05.2019 11:24