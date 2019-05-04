У стройплощадки в Протасовом Яру снова произошла потасовка

Активисты протестуют против вырубки деревьев под строительство.

В Киеве возле строительной площадки на улице Протасов Яр произошла потасовка между активистами и представителями застройщика. Об этом с места события сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Активисты пришли протестовать против застройки зеленой зоны напротив клиники Амосова. У ограждения их встретили молодые люди спортивной внешности в одинаковой форме с шевронами "f13" и люди в полицейской форме без нагрудных знаков полиции", - рассказал корреспондент.

Между активистами и представителями застройщика состоялась потасовка.

Напомним, 1 мая на Протасовом Яру и улице Амосова происходили стычки киевлян с "титушками "днепровской компании ООО "Дайтона групп", которая пытается вырезать 4 га зеленых насаждений для строительства в зеленой зоне трех небоскребов. Вечером 2 мая столкновения между активистами и представителями застройщика повторились.

3 мая КГГА рекомендовала застройщику приостановить работы в Протасовом Яру.

Первые конфликты в парке "Протасов Яр" из-за вырубки деревьев под застройку произошли в августе 2018-го.


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