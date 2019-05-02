Киевлянина, сообщившего о заминировании всех церквей, направили под меднадзор

35-летний мужчина ранее уже был задержан за такое же хулиганство.

Киевлянина, сообщившего о заминировании всех церквей, направили под меднадзор
Фото: пресс-служба Нацполиции

Прокуратура Киева объявила о подозрении мужчине, сделавшему ложное сообщение о минировании Владимирского собора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о заминировании поступила на прошлой неделе, 27 апреля. Неизвестный сообщил о взрывчатке храмов, церквей и синагоги, а также Владимирского кафедрального собора, расположенного на бульваре Тараса Шевченко. Правоохранители в указанных зданиях взрывных устройств, а также взрывчатых и ядовитых веществ не обнаружили.

По подозрению в ложном сообщении о минировании полицейские задержали 35-летнего местного жителя, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

Правоохранители объявили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания в специализированном медицинском учреждении на время досудебного следствия.


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