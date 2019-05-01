Паводок на Быстрице повредил автомобильный мост в Ивано-Франковской области

Одно из сел может быть отрезано от цивилизации.

Паводок на речке Быстрице-Надворнянской 1 мая повредил автомобильный мост между селами Бытков и Пнив в Ивано-Франковской области. Движение по нему приостановлено.

Об этом сообщила депутатка Надворнянского райсовета Татьяна Пришляк в фейсбуке.

Фото: facebook.com/tprislak

Фото: facebook.com/tprislak

Мост начал разрушаться около 9 часов утра. Вечером она написала, что уровень воды значительно снизился, но угроза полного разрушения аварийного участка остается высокой.

"Если это произойдет, то Бытков не только останется отрезанным от мира, а еще, вполне вероятно, будет без электроэнергии. Опоры высоковольтной линии - как раз на пути нового русла, которое прокладывает себе горная река", - сообщила депутатка.

Напомним, что утром 1 мая Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о существенном ухудшении погодных условий по всей Украине и возможных паводках в западных областях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический проводВ Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод
Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсетьВо Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсеть
Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"Бразильская полиция конфисковала у наркоторговцев попугая-сообщника, который "стоял на шухере"
Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском
В Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскимиВ Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскими
Блок рекламы


Похожие новости
В Нью-Йорке посреди дня из арт-галереи вынесли скульптуру стоимостью $16 тысячВ Нью-Йорке посреди дня из арт-галереи вынесли скульптуру стоимостью $16 тысяч
В Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический проводВ Одесской области 10-месячный ребенок погиб, засунув в рот электрический провод
Под Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фотоПод Харьковом подросток упал с железнодорожного моста, когда пытался сделать фото
В Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскимиВ Киеве и области разоблачили крупный наркокартель, организованный полицейскими
Во Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсетьВо Львовской области трое подростков убили 17-летнего парня и запостили фото в соцсеть
Кличко опубликовал видео нового пешеходного моста над Владимирским спуском
В Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник УкраиныВ Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник Украины
В Харьковской области установили причину отравления детей в ясляхВ Харьковской области установили причину отравления детей в яслях
В Черниговской области пожарные весь день тушили горящий лесВ Черниговской области пожарные весь день тушили горящий лес
На Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейскогоНа Майдане Независимости в Киеве неизвестные ранили полицейского
Последние новости
Подгружаем последние новости