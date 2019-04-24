В Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник Украины

Предварительная причина возгорания - сжигание сухой травы.

В Ровенской области горит второй по размерам природный заповедник Украины
Архивное фото
Фото: cn.dsns.gov.ua

В Ровенском природном заповеднике произошел крупный пожар.

Об этом сообщает "UA: Рівне" со ссылкой на очевидцев.

Видео пожара разместили пользователи в Фейсбуке в сообществе "Rivne_1283", добавив, что снято оно в Рокитновском районе неподалеку Старого Села.

"Да, это пожар на территории Ровенского природного заповедника, предварительная причина - сжигание сухой травы. Сейчас продолжается тушение лесного пожара, его площадь и убытки будут известны позже", - рассказала пресс-секретарь облуправления лесоохотничьего хозяйства Светлана Горошко.

Ровенский природный заповедник - второй по величине природный заповедник в Украине. Он расположен в пределах Владимирецкого, Дубровицкого, Сарненского и Рокитновского районов.

Напомним, ранее глава ГосЧС заявил о критической ситуации с пожарами в Украине.


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