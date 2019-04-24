В Днепре у Кременчуга обнаружили тело девушки, пропавшей при аварии моторной лодки месяц назад

Тело девушки опознала ее мать.

В Днепре у Кременчуга обнаружили тело девушки, пропавшей при аварии моторной лодки месяц назад
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

В Днепре в районе Кременчуга Полтавской области нашли тело девушки, утонувшей при аварии моторной лодки месяц назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГосЧС.

"Сегодня в 13:20 поступило сообщение от водной полиции, которая нашла тело девушки, в акватории реки Днепр в районе Кременчуга Полтавской области в полутора километрах от места, где месяц назад она перевернулись на лодке", - сказали в пресс-службе.

Водная полиция нашла тело девушки с помощью эхолота, они как раз делали объезд этой территории. Спасатели и раньше осматривали район в поисках тела, но только сейчас оно всплыло на поверхность.

Погибшую опознала мать.

Напомним, моторная лодка перевернулась на Днепре вблизи Кременчуга 24 марта. Одна из пяти пассажиров лодки смогла выбраться на берег, остальные считались пропавшими без вести. Тела двух погибших нашли на следующий день, тело третьего - 27 марта.


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