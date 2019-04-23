Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар

Полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.

В Париже вспыхнул масштабный пожар возле бывшей резиденции французских королей Версаль.

Об этом сообщают пользователи в Twitter .

В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль. Как выяснилось, загорелся не дворец, а постройки на его территории.

На данный момент полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.

Точной информации о причине пожара, а также о его масштабе нет.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Нотр-Дам де Пари, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Собора удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест.

Криминалисты считают, что причиной пожара могла быть проблема с электрикой.