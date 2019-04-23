Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Нотр-Дам де Пари, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Собора удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест.
Криминалисты считают, что причиной пожара могла быть проблема с электрикой.
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