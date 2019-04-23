Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар

Полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.

Возле резиденции королевского Версаля в Париже произошел крупный пожар
Фото: #twitter#.com/jodorlando

В Париже вспыхнул масштабный пожар возле бывшей резиденции французских королей Версаль.

Об этом сообщают пользователи в Twitter.

В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль. Как выяснилось, загорелся не дворец, а постройки на его территории.

На данный момент полиция оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгорания.

Точной информации о причине пожара, а также о его масштабе нет.

#Incendie concession automobile ? #Versailles rue du parc de clagny. pic.twitter.com/LMaTJ01tqC

— Joss Beaumont ???? (@jodorlando) 23 апреля 2019 г.

Напомним, вечером 15 апреля в Париже загорелся Собор Нотр-Дам де Пари, в результате обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Собора удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, скульптуру Богоматери, алтарь и алтарный крест.

Криминалисты считают, что причиной пожара могла быть проблема с электрикой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастераПолиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера
В Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человекВ Днепре произошла массовая драка с поножовщиной с участием около 30 человек
В Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИВ Закарпатской области подрались около сотни ромов, - СМИ
Под Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питанияПод Киевом задержали коммунальщиков, требовавших откаты за поставку детского питания
В Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставкуВ Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставку
Блок рекламы


Похожие новости
В Черниговской области пожарные весь день тушили горящий лесВ Черниговской области пожарные весь день тушили горящий лес
В Одессе произошел крупный пожар в центре психического здоровьяВ Одессе произошел крупный пожар в центре психического здоровья
Старинные витражи Нотр-Дама и орган уцелели при пожареСтаринные витражи Нотр-Дама и орган уцелели при пожаре
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожарНа Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Полиция накрыла крупный наркокартель с ежемесячным оборотом 10 млн гривенПолиция накрыла крупный наркокартель с ежемесячным оборотом 10 млн гривен
Возле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая дракаВозле Stereo Plaza в Киеве произошла массовая драка
На Березняках в Киеве произошел крупный пожар на рынкеНа Березняках в Киеве произошел крупный пожар на рынке
В Киеве при тушении пожара в частном доме взорвались газовые баллоныВ Киеве при тушении пожара в частном доме взорвались газовые баллоны
При пожаре в киевской многоэтажке погиб человекПри пожаре в киевской многоэтажке погиб человек
Пожарные погасили возгорание в Чернобыльской зонеПожарные погасили возгорание в Чернобыльской зоне
Последние новости
Подгружаем последние новости