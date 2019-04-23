Директор коммунального департамента Харькова извинился за уничтожение детской выставки плакатов

Выставку покажут еще раз, но уже в другом формате.

Директор харьковского департамента коммунального хозяйства Алексей Богач извинился за уничтожение детской выставки «Плакат на коленке» в Харькове. Причиной уничтожения он назвал бюрократическую ошибку. Об этом сообщает пресс-служба Биеннале молодого искусства.

В официальном письме-извинении Алексея Богача говорится, что официальное разрешение, которое получали организаторы выставки, не было вовремя передано строительным подрядчикам, в чьей эксплуатации находились заборы на которых планировалось проведение выставки. Соответственно, эти подрядчики не предупредили охранников и дворников, в задачу которых входит ежедневная уборка любых материалов, размещенных на заборах без разрешения.

При этом, работники не были способны самостоятельно оценить ценность объектов которые были размещены на заборах и все зачистили, не сообщив руководству.

"Учитывая вышесказанное, приносим свои извинения организационному комитету Биеннале молодого искусства, студии Aza Nizi Maza и, через них, детям – авторам плакатов за сложившуюся ситуацию и предлагаем всестороннее содействие как в возможном повторении выставки, так и в других проектах, связанных с художественными акциями в городском пространстве", - отмечается в письме Богача.

PR-директорка Биеннале молодого искусства Иванна Скиба-Якубова отметила, что разные люди предложили помочь возместить стоимость экспозиции. Поэтому город сможет увидеть работы детей. Также она отметила, что обновленная выставка не будет повторением предыдущего формата. "Как именно будет выглядеть новая экспозиция – решают кураторы", - сказала она.

Напомним, 19 апреля в Харькове уничтожили детскую акцию "Плакат на коленке", первое событие Детской программы Биеннале молодого искусства. Монтаж плакатов закончили около 6 утра, а уже в 9 утра заборы были тщательно зачищены. Над созданием 120 плакатов работали 70 учеников и учениц, несколько преподавателей и координатор студии Aza Nizi Maza. Плакаты рисовали три месяца, еще неделя ушла на то, чтобы отсканировать и распечатать работы.