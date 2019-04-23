С начала года в Украине 15 человек умерли от осложнений кори

Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация.

С начала года в Украине 15 человек умерли от осложнений кори
Фото: slovoidilo.ua

С начала года в Украине корью заболело 41 640 человек - 19271 взрослый и 22 369 детей. От осложнений кори умерли 15 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Только в течение последней недели корью заболел 2 141 человек - 1106 взрослых и 1035 детей.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Киевской и Львовской областях, а также в Киеве.

Также сообщается, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 18 апреля в Украине было 1 002 139 доз. Сделать прививки вакцинами, которые были закуплены за государственный счет, можно только в государственных клиниках, оказывающих первичную помощь. Направлять на прививки могут семейные врачи, терапевты и педиатры.

Корь - чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Девять из десяти людей без прививки от кори, которые контактировали с больным, будут заражены. Заболевание корью может привести к серьезным осложнениям - пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалита), а также к инвалидности и смерти.

Специфического лечения от кори нет. Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори - вакцинация.


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